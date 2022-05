CORE: Organisaties Rock Werchter en Tomorrowland brengen mix van beats en gitaren in Brusselse Ossegempark

"Toen we na 20 jaar Tour & Taxis moesten verlaten, was het Ossegempark de enige locatie die in aanmerking kwam in Brussel", zegt Irene Rossi van Couleur Café. "Ze is goed bereikbaar met voldoende plaats en er is niet te veel overlast voor buurtbewoners." Het park ligt vlakbij de Heizel in de schaduw van het Atomium.