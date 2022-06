Escargotkwekerij in Retie plukt eerste slakken: "We kweken zelfs slakken met tijm- of basilicumsmaak"

Bij de slakkenkwekerij Cornu in Retie worden opnieuw slakken "geplukt". "Op 24 mei is het in Frankrijk dag van de escargots, het ideale moment dus om te plukken", legt Nikki Van Roy uit. "Slakken zijn seizoensgebonden en groeien pas als het warmer is. Ze hebben nu hun maximale grootte bereikt en zijn dus plukrijp."