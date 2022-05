Fedasil dit jaar al 740 keer veroordeeld omdat het opvangplaats aan asielzoekers weigert

Fedasil, dat instaat voor de opvang van asielzoekers, is dit jaar al 740 keer veroordeeld door de rechtbank. Het is wettelijk verplicht om elke asielzoeker bed, bad, brood te geven tot hun asieldossier is behandeld. Maar die opvang wordt bijna dagelijks geweigerd aan alleenstaande mannen omdat er niet voldoende vrije plaatsen zijn in de opvangcentra. Vluchtelingenwerk Vlaanderen helpt de asielzoekers sinds begin dit jaar om hun basisrechten af te dwingen via de rechtbank. Want wie een uitspraak in kortgeding heeft, krijgt die opvangplaats wel.