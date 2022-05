In de gevangenis van Oudenaarde mogen gedetineerden voortaan koken in de cel

In de gevangenis van Oudenaarde mogen bepaalde gedetineerden voortaan voor zichzelf koken. Het idee komt van een gevangene en werd meteen warm onthaald door de directie. Die probeert al jaren het leven binnen de gevangenismuren in Oudenaarde zoveel mogelijk te normaliseren. "Zelf koken, is daar een logische stap in", klinkt het.