Gemeente Tessenderlo geeft positief advies voor gascentrale: "Wel met dubbel gevoel"

Group Tessenderlo heeft een aanvraag ingediend om een nieuwe stoom- en gascentrale te bouwen op industriezone Schoonhees in Tessenderlo. De gemeente heeft nu een voorwaardelijk positief advies gegeven, omdat er wettelijk gezien niets mis is met de aanvraag: "Als iemand een aanvraag doet, moet je als bestuur kijken welke wet van toepassing is", zegt burgemeester Karolien Eens. "Het gaat dan over stedenbouwkundige voorschriften en milieuvoorschriften. En als je dat doet voor de gascentrale, dan valt die aanvraag binnen de normen en dus kunnen we niet anders dan een positief advies geven. Dat maakt het ook moeilijk want er zijn veel mensen die zich zorgen maken, ook wij. Want het wil niet zeggen dat, als iets binnen de norm is, het op langere termijn geen gevolgen kan hebben."