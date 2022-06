Gouden én zilveren medaille voor wijn van domein Kluisberg in Assent

Ook door het gunstige klimaat wordt de wijn alsmaar beter. "Tegenwoordig heeft de wijn iets meer dan 1 graad alcohol meer tegenover 15 jaar geleden", zegt Vanlaer. "Het suikergehalte in de druiven is hoger dan vroeger. Hoe meer suiker, hoe hoger het alcoholgehalte. Maar ook technisch verbeteren we ons, met steeds betere machines om de wijngaard te verzorgen."