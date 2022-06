Woonzorgcentrum met  groepswoningen in Kortrijk wint prijs op Batibouw

De Korenbloem krijgt de prijs van Batibouw voor de manier waarop de architectuur van het gebouw voor een huiselijk gevoel zorgt. Kristof Claeys van De Korenbloem: "De meesten onder ons hebben een bepaald beeld van een woonzorgcentrum: een gebouw met lange gangen. Bij De Korenbloem is het helemaal anders. We hebben groepswoningen waarin 8 oudere mensen samenwonen met een open keuken en een living. Alles is erg huiselijk ingericht. Het is dus niet het standaard woonzorgcentrum, maar het is een groepswoning waar 8 mensen samenwonen net zoals thuis."