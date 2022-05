Het Ros Beiaard: veel mensen kennen het, maar ken je ook de legende erachter?

Het Ros Beiaard is geen Dendermondse uitvinding. Het beeld van het grote, bijzonder sterke paard komt ook voor in andere versies van de legende in andere steden. In Dendermonde wordt het Ros Beiaard voor het eerst vermeld in 1461. De versie van het verhaal die we nu kennen, komt uit de 19e eeuw en is opgetekend door letterkundige en vroegere stadsarchivaris Prudens Van Duyse.

In de tijd van Karel de Grote (ca. 750-814), de koning die heerste over grote delen van het Westen, was Aymon heer van Dendermonde. Hij had 4 zonen, die allemaal een paard kregen toen ze ridder werden. Maar toen de jongste, Reinout, aan de beurt was, bleek geen paard sterk genoeg voor hem. Er was er maar één geschikt om met Reinout op pad te gaan: het grootste en sterkste paard van de stal, maar ook van heel Europa: het Ros Beiaard.