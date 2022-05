Hubert uit Dendermonde heeft recordaantal van 100 paarden gescout voor Ros Beiaardommegang

60 trekpaarden en 40 rijpaarden. Nooit eerder liepen er zoveel dieren mee in de Ros Beiaard Ommegang. Sinds oktober is Hubert Van Hoorde uit Appels, een deelgemeente van Dendermonde, op zoek naar de ideale paarden om mee te lopen. Een zoektocht die niet makkelijk was, want de dieren moeten voldoen aan een hele lijst voorwaarden. "We gaan de paarden zelf bekijken in heel Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Daarvoor gaan we niet over één nacht ijs. We vragen aan de eigenaars of ze tegen luide muziek kunnen, maar bijvoorbeeld ook tegen vuurwerk."

Daarnaast moeten de paarden van het vierspan ook dezelfde kleur hebben "Dat kunnen dan bijvoorbeeld zwarte of rosse paarden zijn. Het grootste deel zijn Brabantse trekpaarden. Die zijn er in zeven kleuren en ze zullen allemaal aanwezig zijn."