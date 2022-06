Avelgem pakt uit met nieuw metalen kunstwerk "Karkas": kruising aangespoelde walvis en duikboot

Jules Lampole, schepen van Cultuur (gbA-Gemeentebelangen) geeft een woordje uitleg bij de komst van het nieuwe kunstwerk "Karkas" in Kerkhove bij Avelgem. "Het kunstwerk kijkt nu stroomafwaarts, naar de zee, hoopvol naar de toekomst. In het werk staat een schuine ladder, die mag beklommen worden. Al is dat niet gemakkelijk, want ze staat onder een scherpe hoek."

Het kunstwerk stond in 2018 op het strand van Zeebrugge als deel van het project "Waterfront", een herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Avelgem kon het kunstwerk overkopen samen met Westtoer en de Vlaamse Waterweg. Het werd daar opnieuw in elkaar gestoken. Voorlopig is het nog doorzichtig en van staal, maar er komt nog een vloer in, zodat de bezoekers niet over de metalen staven kunnen vallen. De gemeente wil er een nieuwe ontmoetingsplek van maken naast het jaagpad bij de Schelde. Er komen ook zitbanken in en naast het kunstwerk.