Vrouw zwaargewond bij frontale botsing in Lichtervelde

In Lichtervelde is een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij raakte een 41-jarige vrouw uit de gemeente levensgevaarlijk gewond. De vrouw moest uit de auto worden bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de tegenligger raakte gewond. Door het ongeval was de Koolskampstraat enkele uren afgesloten voor alle verkeer.