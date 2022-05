Jenevermuseum in Hasselt roept 42 kruiken van eigen graanjenever terug

Het gaat om de Hasseltse Graanjenever, die gedistilleerd en gebotteld werd in de graanstokerij van het Jenevermuseum. In overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haalt het Hasseltse Jenevermuseum het product uit de verkoop, wegens de aanwezigheid van naloop in de kruik, dat is een restproduct van het destillaat.