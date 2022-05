F16 op parking Kinepolis voor première Top Gun: Maverick: "Die film is enorme reclame voor de luchtmacht"

Speciaal voor de première van Top Gun: Maverick vroeg Kinepolis aan de Belgische luchtmacht om een F16-jachtvliegtuig op de parking te zetten. Die deed dat met plezier, want zulke films doen de interesse voor een job bij de luchtmacht stijgen. Bezoekers mochten zelfs in de cockpit gaan zitten. De nieuwe film is een vervolg op het immens populaire Top Gun uit de jaren 80, met Hollywoodster Tom Cruise in de hoofdrol.