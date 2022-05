Kinesist uit Ternat besteelt patiënten tijdens behandeling om gok- en alcoholverslaving te financieren

De man kampt al enkele jaren met een alcohol- en drugsprobleem, ondanks zijn goed draaiende praktijk in Ternat waar hij als kinesist aan de slag was. In 2018 was hij in financiële problemen geraakt en hij had er niets beters op gevonden dan zijn patiënten te bestelen. Terwijl ze behandeld werden door zijn assistent, nam hij het geld uit hun portefeuilles, stal hij hun horloges of ging hij met hun bankkaarten geld afhalen in een vlakbij gelegen bankkantoor. Eenmaal drong hij zelfs binnen in de woning van een van zijn patiëntes nadat hij de sleutels uit haar jas had gegrist, om vervolgens alles wat los zat en er waardevol uitzag in een kussensloop te proppen.