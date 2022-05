Nieuwe ruimtecapsule van Boeing heeft eerste volledige testvlucht doorstaan en landt veilig terug op aarde

Tweeënhalf jaar na de mislukte eerste poging, en tal van technische problemen, is de onbemande testvlucht van de Starliner dit keer wel een succes geworden. De nieuwe ruimtecapsule van Boeing werd rond half 9 gisterenavond losgekoppeld van het internationaal ruimtestation om terug te keren naar de aarde. Om 10 voor 1 vannacht landde het ruimteschip in de woestijn van New Mexico, in de VS. Parachutes remden het toestel af, en grote airbags zorgden voor een zachte landing.