Kinderdagverblijf in Langemark tijdelijk gesloten na "ernstig letsel bij jong kind"

In Langemark in de buurt van Ieper is vorige week een jong kind ernstig gewond geraakt in een kinderdagverblijf. "We hebben melding gekregen van een incident en we nemen dat heel ernstig", zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.

Om veiligheidsredenen is het kinderdagverblijf bij hoogdringendheid voor drie maanden gesloten. "Het geeft ons de tijd om te onderzoeken wat er precies gebeurd is en welke maatregelen er eventueel moeten worden genomen", zegt Wouters nog. "We hebben op dit moment geen zekerheid over de veiligheid voor de andere kinderen."