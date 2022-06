Leerlingen uit Bree winnen prijs met gebakjes voor honden: "Je kon ze bij de bakker kopen"

"Het leek ons wel leuk om iets voor huisdieren te doen en iemand van onze groep heeft thuis een bakkerij, dus dat was de ideale combinatie", zegt Bo Maesen. "We hebben de gebakjes zelf gemaakt, enkele hondjes hebben ervan geproefd en de gebakjes vielen meteen in de smaak. Dat we die gebakjes ook in de bakkerij verkocht hebben, vond Unizo heel vernieuwend want dat bestaat nog niet. Dus dat heeft hen over de streep getrokken."