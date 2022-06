Lier verdubbelt boete voor sluikstorten: "300 euro, plus opruimingskosten"

"Het is niet de bedoeling dat we de sluikstorters in de armoede storten of dat we onze stadskas met de boetes aanvullen. Daarom bieden we de mogelijkheid aan om die boete om te zetten in een gemeenschapsdienst van 30 uur. Je zal dan 30 uur moeten samenwerken met de diensten van "Proper Lier" en mee de sluikstorten opruimen. Zo kunnen we de sluikstorters met hun daden confronteren. De opruimingskosten worden wel nog altijd doorgerekend."