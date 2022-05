Lof en walging in Cannes voor nieuwe film van David Cronenberg: "Ik heb niet de intentie om te choqueren"

Mensen die na de eerste vijf minuten al weglopen uit de bioscoopzaal wegens te gore scènes, maar ook een meer dan 5 minuten durende staande ovatie op het einde. De nieuwe film van de Canadese regisseur David Cronenberg heeft zijn effect op het Filmfestival van Cannes niet gemist. Vanaf vandaag is “Crimes of the future” ook bij ons in de zalen te zien. Onze filmreporter Lieven Van Gils sprak met de regisseur en hoofdrolspelers Viggo Mortensen en Kristen Stewart in Cannes over de film met de slagzin: "Chirurgie is de nieuwe seks".