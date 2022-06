Laarnese agent wint Belgisch Kampioenschap Biathlon voor politiediensten

Een goede conditie is erg belangrijk voor de wedstrijd, maar dat is sowieso nodig als politie-agent. "Bij het korps in Oost-Vlaanderen sporten we heel vaak, om onze conditie op peil te houden. Dat helpt natuurlijk voor de wedstrijd. Maar ook doseren is belangrijk. Zeker bij het lopen. Niet meteen te snel te gaan, zodat je wat rust kan inbouwen om je te concentreren op het schieten. Anders verlies je daar veel tijd mee. Blijkbaar is dat goed gelukt bij mij."