Mechelen stelt onthardingsteam aan: "Straatpaaltjes worden vervangen door plantenvakken"

In Mechelen is een onthardingsteam aangesteld om asfalt en beton uit te breken en meer groen in de plaats te krijgen. Dat is nodig voor het klimaat. "De laatste weken was het erg droog, en je ziet dat er dan meteen een watertekort is. We krijgen het dan ook te warm", zegt Mechels klimaatschepen Patrick Princen (Groen).

Het onthardingsteam gaat bekijken waar beton en asfalt kunnen weggehaald worden uit voetpaden, pleinen en straten. In plaats daarvan wordt dan groen aangelegd. "Dat heeft alleen maar voordelen. Het zorgt voor een mooiere leefomgeving, het water kan infiltreren in de ondergrond, wat goed is voor het grondwaterpeil en het koelt de stad af", zegt Princen.