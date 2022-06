De Helix Maasmechelen houdt groot galabal, samen met afgestudeerden van twee vorige coronajaren

"Het is traditie om op het einde van het schooljaar een galabal te organiseren, en het was voor ons vanzelfsprekend om de leerlingen van de vorige twee jaren ook uit te nodigen omdat ze al zoveel hebben moeten missen", zegt organisator Elke Coenen.

Lore die in 2020 afstudeerde, is blij met de uitnodiging: "Ik heb er echt naar uit gekeken. Het is leuk om iedereen nog eens te zien." Lauren is al even enthousiast. "Mijn galakleedjes hing al twee jaar in de kast. En ik had eerlijk gezegd de hoop al een beetje opgegeven, dus ik was heel blij toen ik de uitnodiging kreeg. Het voelt nu wel meer aan als een reünie in plaats van een galabal. Maar ik heb er heel veel zin in!"