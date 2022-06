Moeder uit Wolfsdonk 'betrapt' zoon (12) met snoepsigaret: “Ik dacht dat dat verboden was”

De snoepsigaret, met name de chocoladesigaret, kwam in het jaar 2000 op de politieke agenda omdat het zou zorgen voor kopieergedrag bij kinderen. In 2013 was er zelfs sprake van een Europese richtlijn die de verkoop van chocoladesigaretten volledig zou verbieden. Maar, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is die richtlijn er nooit gekomen. Volgens de federale overheidsdienst Volksgezondheid is er momenteel geen Europees verbod op chocolade- of kauwgomsigaretten.