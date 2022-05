Bijzondere tandenborstel met swastika gevonden in Ieper, mogelijk van Britse of Indiase soldaat die in WO I vocht

Tony deelde foto's van de tandenborstel in een Facebookgroep over vondsten uit de Eerste Wereldoorlog. "Iemand suggereerde dat een Indiase piloot in dienst van het Britse leger de tandenborstel als geluksbrenger had meegekregen."

"Maar in India doet een andere mening de ronde. De directeur van een historisch onderzoekscentrum in New Delhi denkt niet aan een piloot, want volgens hem waren er maar weinig Indiase piloten in de Eerste Wereldoorlog. Hij gaat er wel vanuit dat de tandenborstel uit India komt, maar dat die misschien van een Brit was, die in India gewoond heeft. Want bij de Indiërs zelf was een tandborstel in die periode nog niet ingeburgerd."