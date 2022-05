Spoorloze Nederlander krijgt twee jaar cel voor digitale oplichting van koppel uit Gent

De oplichting was in 2013 één van de eerste, grote phishing-zaken in ons land. Het gerecht van Oost-Vlaanderen heeft daarom altijd alle middelen ingezet om de dader te vatten, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De identiteit van de man is bekend, maar ondanks grote zoekacties van speurders in Spanje, Amerika en Oost-Europa kon hij nog steeds niet gevonden worden.