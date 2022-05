Nieuw bestuur in Zele: Vooruit vervangt Leefbaarder Zele als coalitiepartner van CD&V

"Vooruit is de enige partij die ons nieuw circulatieplan een kans wil geven", klinkt het bij de burgemeester. "Dat was voor ons een cruciaal punt bij het kiezen naar een nieuwe coalitiepartner. Verder zal deze nieuwe samenwerking ook het meerjarenplan uitvoeren zoals dat voor de verkiezingen werd opgesteld. We hebben dus gekozen voor een stabiele partner die onze projecten niet in vraagt stelt."

Op 2 juni wordt het nieuwe schepencollege officieel geïnstalleerd. Serdar Celik van Vooruit neemt dan de bevoegdheden van ex-schepen Francis De Donder (Leefbaarder Zele) over. CD&V en Vooruit hebben vanaf dan met 14 van de 27 zetels opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. In het bestuur zetelen dan 5 CD&V-schepenen en 1 Vooruit-schepen.