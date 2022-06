Nieuwe matrassen uitgetest in AZ Turnhout: “Ze moeten goed liggen en makkelijk zijn in onderhoud"

“Het is belangrijk om patiënten inspraak te geven bij de keuzes van het ziekenhuis. Patiënten liggen vaak meerdere uren in bed, het is dus belangrijk dat ze goed liggen", vertelt Hetty Voeten, communicatieverantwoordelijke AZ Turnhout. “Op een paar uurtjes tijd zijn er al een vijftigtal patiënten langsgeweest, en enkele medewerkers om de matrassen uit te testen”, aldus Voeten.