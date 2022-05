Goede start voor nieuwe staatsbon: 3,8 miljoen euro opgehaald op eerste dag

Voor het eerst in ruim drie jaar geeft de Belgische staat de staatsbon opnieuw uit. De eerste dag van de inschrijvingsperiode bracht meteen 3,8 miljoen euro op, dat is bijna evenveel als bij de vorige uitgifte van de staatsbon in maart 2019. Het Federaal Agentschap van de Schuld is tevreden met die opbrengst. "Dat komt overeen met de belangstelling die werd getoond. Er is toch een zekere respons", zegt directeur Jean Deboutte.