Omgeving Q8-tankstation Berchem afgezet voor reconstructie moord

De omgeving van het Q8-tanstation aan de Roderveldlaan in Berchem is de hele voormiddag afgezet geweest met politielinten. Er was een reconstructie aan de gang i.v.m. een moordzaak van september vorig jaar aan de Stenenbrug in Borgerhout. Slachtoffer en dader zouden elkaar, voor de moord, in de buurt van het Q8-tankstation, ontmoet hebben.