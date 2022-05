"Gebrek aan leiderschap": rapport over lockdownfeestjes in ambtswoning van Britse premier Johnson gepubliceerd

In dat rapport hekelt Gray een aantal van de 16 onderzochte bijeenkomsten in de ambtswoning die niet hadden mogen plaatsvinden tijdens een lockdown in de coronacrisis in het VK. Ze wijt dat aan een "gebrek aan leiderschap en beoordelingsvermogen", zowel bij hoge politici als bij leden van de administratie. Toch verzacht Gray die uitspraak meteen als ze schrijft dat "dat niet tekenend is voor de heersende cultuur noch in de regering noch in de administratie".