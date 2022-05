Ook galeriehouder Nathan French aangevallen tijdens Pride: "We lijken in Brussel wel 15 jaar terug in de tijd"

Nathan French woont al jarenlang in Brussel. 16 jaar geleden verhuisde hij vanuit het Verenigd Koninkrijk naar ons land, om hier zijn SHAME Gallery te openen. Hij is homoseksueel en kleedt zich graag opvallend: "Ik ben ook modeontwerper, dus ik kleed me altijd op."

"Overdag viel het nog mee tijdens de Pride, er waren veel mensen, dat was redelijk oké. Af en toe riep er wel iemand iets naar me, maar dat ben ik wel gewoon. Tot er twee jongens mij begonnen te achtervolgen. Ze riepen dingen, ik antwoordde dat ik hen niet begreep en stapte weg. Toen probeerden ze me vast te grijpen en te slaan. De vriendin die bij me was, ging voor me staan. Ze sprak ook enkele toeristen aan om ons te komen helpen. Die zeiden ook tegen de jongens dat ze weg moesten gaan." Ze hebben ons nog achtervolgd tot in het centrum van Brussel.