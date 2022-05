Oost-Vlaanderen zet extra bewakers in op recreatiedomeinen en beperkt capaciteit 

Oost-Vlaanderen telt 4 provinciale recreatiedomeinen waar je kan zwemmen: Puyenbroeck in Wachtebeke, De Gavers in Geraardsbergen,De Ster in Sint-Niklaas en Nieuwdonk in Berlare. Door de incidenten van de afgelopen weken, neemt het provinciebestuur nu extra maatregelen om amok te vermijden. Zo wordt onder andere de bewakingsinzet verhoogd. “We blijven in onze zwembaden werken met een reservatiesysteem en beperken de capaciteit voorlopig tot een derde van de normale bezetting”, vertelt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), verantwoordelijk voor de recreatiedomeinen. “Er gelden in onze recreatiedomeinen en zwembaden duidelijke regels rond gedrag en aangepaste kleding. We zullen die zeker nog eens goed in de verf zetten zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan.”