Op de E17 richting Frankrijk zal je trager moeten rijden als het druk wordt tussen Kortrijk en Aalbeke

De nieuwe dynamische snelheidsborden komen tussen de op- en afritten Kortrijk-Oost en de verkeerswisselaar in Aalbeke. De borden zullen binnenkort al geplaatst worden op seinbruggen, maar worden pas ten vroegste volgend jaar ingezet. Dat komt omdat het asfalt pas dan vernieuwd wordt, daarin worden lussen ingeslepen die het verkeer kunnen detecteren. Op die manier kan het Agentschap Wegen en Verkeer efficiënt de drukte meten en daarop de toegelaten snelheid afstemmen.

"Het voordeel van dynamische snelheidsregeling is dat je kan kijken hoe druk het is op de weg", reageert woordvoerder Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Op maat van de drukte kunnen we het verkeer zo vlot en zo veilig mogelijk laten doorstromen."