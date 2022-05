Verdwaalde orka gespot zestig kilometer stroomopwaarts in de Seine

Het is niet gebruikelijk dat een orka opduikt in de Seine. Ze komen gewoonlijk voor voor de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan in de Golf van Biskaje.

Het is niet duidelijk of de orka het Kanaal is afgedwaald omdat hij ziek zou zijn en in het rustigere water daar makkelijker aan voedsel geraakt. Mogelijk gaat het om een jong dier dat zijn groep is kwijtgeraakt.

Aanvankelijk leek de orka in goede gezondheid, maar waarnemers wijzen nu op duidelijke tekenen van vermagering en een schimmelinfectie. In zijn eentje zijn de overlevingskansen eerder gering, zo schatten de experten in.