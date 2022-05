Ouders uit Lebbeke veroordeeld omdat baby rondslingerende drugs nam

De moeder verdedigde zich door te zeggen dat de cocaïne alleen via de moedermelk bij de baby terechtgekomen kan zijn. Omdat ze de cocaïne altijd in een bordje op de schouw bewaart, waar de baby niet bij kan. Maar artsen benadrukken dat "een hogere dosis was vastgesteld dan overgedragen kan worden via moedermelk."

De kinderbescherming haalde de baby na de feiten zes maanden weg bij de ouders, maar het kindje is nu terug thuis. De ouders hebben naar eigen zeggen hun leven weer op orde. "We blijven van de drugs af en hebben onze woning aangepakt, zodat die meer geschikt is om met kindjes te wonen", klonk het tijdens het proces.