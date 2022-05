Van Columbine High tot Sandy Hook: triest overzicht van de 10 dodelijkste schietpartijen in Amerikaanse scholen

Er ontstaat een vuurgevecht met de politie in de gang, waarop Harper-Mercer zich terugtrekt in het klaslokaal en zichzelf in het hoofd schiet. Voor zijn moorden gaf hij aan een van de studenten in het klaslokaal een brief met daarin zijn motief. Hij schreef onder meer dat hij "geen vrienden, job of vriendin" had en dat hij "maagd" was.