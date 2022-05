Opmerkelijke stunt: paraglider voert eerste vlucht met toestemming uit vanop Mount Everest 

Carter is niet de eerste waaghals die een vlucht vanop de Everest ondernam. Voor zijn stunt werden al drie "illegale" vluchten uitgevoerd vanop de Everest, zonder toestemming van de plaatselijke autoriteiten. De Franse piloot Jean-Marc Boivin was in 1988 de eerste die vanop de top van de Mount Everest met een parapente naar beneden zweefde. In 2001 volgde een Frans koppel zijn voorbeeld en vloog in tandem naar beneden. Die prestatie werd tien jaar later herhaald door twee Nepalese bergbeklimmers.