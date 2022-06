"Personeel gezocht" in het Oekraïens

Sinds kort hangt er een groot reclamebord langs de Brugsesteenweg aan het Esso-tankstation met extra publiciteit om personeel te zoeken. “Maar uniek is dat we ‘Personeel Gezocht’ nu ook in het Oekraïens hebben aangebracht”, vertelt Jeffrey Jaumain. “Ook in onze sociale media communiceren we in het Oekraïens. We moeten nog afwachten welke reacties dat losweekt, maar we weten dat er heel wat vluchtelingen zijn die een tijdelijk of vast inkomen zoeken. Bij ons zijn ze welkom.”