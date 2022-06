Politie LRH krijgt nieuw lokaal in Hasseltse hogeschool PXL

Elfi Nijssen staat de studenten al bij sinds 2011. “Ik ben een echte studentenflik”, lacht de agente. “We staan al dicht bij de studenten. Maar met dit lokaal kunnen we ook een vertrouwelijk gesprek voeren met hen. En dat kan nu ook op deze campus, want we hebben al een kantoor op de universiteit van Hasselt.” Stiekem hoopt de politie dat er studenten willen aansluiten bij het korps. “We gaan het lokaal ook gebruiken om infosessies te geven over een job bij de politie”, vertelt korpschef Philip Pirard. “We zien dat er steeds meer mensen met een bachelordiploma naar ons korps komen. Dus we kunnen hier met onze aanwezigheid veel uithalen.”