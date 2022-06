Schaarbeek organiseert huwelijken met live pianomuziek

In het statige gemeentehuis van Schaarbeek staat al jaren een chique piano in de trouwzaal. Schepen van Bevolking Quentin Van den Hove zag er een win-winsituatie in. "In ons mooi gemeentehuis staat een Steinway piano, dat is de Rolls-Royce onder de piano's en we hebben hier een bloeiende muziekacademie vol talent. De academie en de leerlingen waren meteen enthousiast. Ze kunnen echt optreden voor een levend publiek en krijgen daar ook een vergoeding voor. Het is meteen erg populair bij de trouwers, de agenda zit de komende maanden zoals ze bij ons zeggen 'boesjende' vol."

De muzikale trouwdagen vinden telkens op de laatste zaterdag van de maand plaats. Op andere dagen kan perfect een mp3, cd of een andere drager gebruikt worden. Schaarbeek denkt ook aan andere muziekinstrumenten zoals de viool of de saxofoon.