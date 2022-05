Schoolschutter in Texas kondigde schietpartij kort voordien aan op Facebook, dit weten we tot nog toe

De 18-jarige Salvador Ramos die gisteren in een basisschool in Uvalde in Texas 21 mensen doodschoot, had dat kort voordien aangekondigd op Facebook. Dat heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat gezegd op een persconferentie. Het persmoment werd even onderbroken door een politieke tegenstander van de gouverneur die pleitte voor meer beperkingen op wapenbezit.