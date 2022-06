Schoten vreest grote verkeershinder bij vervanging Hoogmolenbrug: 11 dagen geen verkeer mogelijk

De werken op de Houtlaan worden uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, die aan de brug door De Vlaamse Waterweg. De gemeente gaat nu ingrijpen in eigen wegwerkzaamheden, om de hinder toch wat te beperken. "We gaan die versnellen of tijdelijk stopzetten. Zo zal er tijdelijk weer verkeer mogelijk zijn in de Sluizenstraat. Daarnaast werken we de fietsverbinding aan de Papenaardekensstraat versneld af, omdat fietsen en wandelen over de nieuwe brug al wel mogelijk zou zijn vanaf 13 juni. Daar zetten we alles op in."