Sciensano: "Bescherming coronavaccins neemt snel af (vooral tegen omikron), maar booster krikt het tijdelijk weer op"

Een eventueel aangepast vaccin tegen omikron is er ten vroegste tegen de herfst. Het is wachten op het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap. "Maar we weten nog niet of die aangepaste vaccins beter zijn dan de huidige", merkt Van Damme op.

Hoe dan ook denkt hij dat er voor alle volwassenen een vierde prik aankomt tegen eind dit jaar. "We zullen het nu eerst aan de meest kwetsbaren geven. De vraag is wat het beste tijdstip is om het te geven aan de brede volwassen bevolking. Daar zijn we bij de Taskforce Vaccinatie nog niet uit."