Ook voor Severodonetsk dreigt totale vernieling: Russische leger omsingelt stad in Oekraïense provincie Loegansk

Oekraïne vreest dat de Russen in Severodonetsk dezelfde tactiek zullen toepassen als in Marioepol, de havenstad in het zuiden van de provincie Donetsk. Die stad werd wekenlang omsingeld en gebombardeerd, voedsel en hulp konden vaak de stad niet in. Uiteindelijk moest ook een eenheid die zich verschanst had in de Azovstal-fabriek zich gewonnen geven.



De gouverneur van de regio Severodonetsk zegt vandaag dat er de afgelopen 24 uur zeker 6 burgers zijn omgekomen door beschietingen. Volgens hem kiezen de Russen bewust doelwitten uit waar mensen zich schuilhouden. Ook in Marioepol gebeurde dat.