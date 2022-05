Stad Ieper reageert verbaasd op Vlaams-nationalistisch festival van Ijzerwake: "Nog geen aanvraag gezien"

"Er staat een termijn op het inleveren van die vergunningsaanvraag, omdat wij voor ieder evenement nog van alles moeten controleren. We moeten met het stadsbestuur in overleg gaan, adviezen opvragen bij alle veiligheidsdiensten en dan op basis daarvan met het college een beslissing nemen", vertelt schepen Desmadryl. "Als politie moeten wij de locatie en de plannen voor het festival gaan evalueren. We moeten bijvoorbeeld kijken of de toegangswegen in orde zijn, of er voldoende nooduitgangen zijn, hoe het zit met brandveiligheid en of de organisatie zelf al voldoende security en medewerkers voorziet. De organisatie moet eigenlijk een volledig draaiboek over de veiligheid van het evenement kunnen voorleggen bij de aanvraag", aldus politiezone Arro Ieper.