Staking bij onderaannemer De Lijn na agressie verstoort busverkeer in deel van Limburg

Naar aanleiding van dat incident hebben de collega's van de chauffeur in de stelplaats van Bronckaers in Genk vanochtend het werk neergelegd. Daardoor vielen in eerste instantie ritten op 8 lijnen weg. Maar later vanochtend heeft de staking zich uitgebreid naar de stelplaats van Bronckaers in Tessenderlo. In Maaseik reed slechts één chauffeur weer binnen. Daardoor is het busverkeer vooral verstoord rond Genk en in de regio Tessenderlo, Beringen en Ham. De Lijn raadt reizigers aan om haar website te raadplegen voor de laatste stand van zaken.