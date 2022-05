Vlamingen in Texas: "Wapens zijn hier gewoon overal, dat is het grote probleem"

"Wapens worden een groter en groter probleem." Aan het woord is Ann Willaert, leerkracht in College Station, Texas. Zelf geeft ze sinds enkele jaren enkel online les.



"Die school shootings, dat is een van de redenen waarom ik niet in een high school wil lesgeven. Toen ik nog aan de universiteit werkte, werd het toegelaten op de campus om een wapen te dragen. Wat doe je met een student die niet tevreden is en je bureau binnenkomt? Dan krijg je als antwoord: “Leer maar schieten, koop ook een pistool, want de redenering hier is dat de enige die a bad guy with a gun kan tegenhouden a good guy with a gun is”.