Tienerfestival We R Young in Hasselt stilgelegd: 22 tieners onwel na meldingen over "needle spiking"

De voorbije dagen kwam het fenomeen van "needle spiking" volop in het nieuws nadat 14 Mechelse supporters zich plots onwel voelden kort nadat ze een prik hadden gevoeld. Bij de slachtoffers werden toen volgens de politie prikletsels gevonden, maar het is onduidelijk of die ook medisch zijn vastgesteld.

De kans bestaat dat er een psychologisch aspect meespeelt nu er weer veel aandacht is voor "needle spiking", zeggen experten. "Je mag niet onderschatten wat het effect is op de omgeving als iemand zich onwel begint te voelen. Al snel voelt iemand anders ook iets", zei drugsonderzoeker Tina Van Havere daar gisteren in "Laat" nog over.