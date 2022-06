Verkeer in Beerse houdt even halt voor schapenstoet

Omstaanders aan het kruispunt van de Antwerpseweg met de Sint-Corneliusstraat in Beerse kregen vanmiddag een grappig tafereel te zien. Een schapenherder was er op wandel met zijn kudde schapen. Aan de verkeerslichten staken de schapen de drukke N12 over, netjes via het zebrapad. Zelfs toen het weer groen werd, wachtten de autobestuurders geduldig totdat alle schapen veilig waren overgestoken naar de Lilsedijk.