Tiny Legs Tim (44) is onverwacht overleden, de Vlaamse blues verliest een jong icoon

De afgelopen jaren evolueerde Tiny Legs Tim van een rondtrekkende One Man Band naar een gevestigde waarde. Met zes studio-albums, één live plaat en verschillende EP’s en dankzij een ijzersterke live reputatie sprak hij ook niet-bluesliefhebbers aan. Hij werd gespeeld op Radio 1, stond op menig groot en klein podium en was het voorprogramma van onder meer Richard Thompson en Pete Doherty. Zijn laatste album "Call us when it’s over" kwam uit in volle coronacrisis en moest voor dé doorbraak zorgen.



Tim De Graeve was ook één van de bezielers van de "Missy Sippy Blues & Roots Club" in Gent, dé hot spot van de bluesscene in de stad. Hij was ook de man achter het platenlabel "Sing My Title", waar hij zijn eigen platen uitbracht, maar ook muziek van onder meer Paul Couter en Little Jimmy.



"Hij zal gemist worden. Als authentieke mens en als integere, down to earth muzikant", zegt zijn promotor.